В Канаде семеро детей погибли в результате пожара

По имеющимся данным, все погибшие - это дети из одной семьи. Похороны должны состояться во вторник или среду.

Полиция канадского города Галифакс подтвердила гибель семерых детей в результате пожара, вспыхнувшего в одном из домов на юге города, сообщается на сайте муниципального правительства Галифакса.

"Региональная полиция Галифакса и пожарная служба подтверждают гибель семи человек в результате инцидента. По имеющимся данным, все погибшие - это дети из одной семьи", - говорится в заявлении.



Также сообщается, что двое взрослых - женщина и мужчина - сейчас находятся в больнице.

Согласно заявлению, информация о пожаре поступила рано утром по местному времени. Пожар охватил первый и второй этаж дома, пожарным удалось потушить огонь вскоре после прибытия.

Полиция проводит расследование по факту возгорания.

Канадский телеканал CTV сообщает, что речь идет о семье из Сирии. По словам соседей, младшему ребенку было три месяца, старшему - 17 лет. Похороны должны состояться во вторник или среду.

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