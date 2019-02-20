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В Балтийском море столкнулись два судна

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В результате аварии 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
В Балтийском море произошло столкновение двух судов
В Балтийском море произошло столкновение двух судов
ostsee-zeitung.de

Во вторник, 19 февраля, в Балтийском море столкнулись два судна, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 человек, пишет издание Ostsee Zeitung.

Сообщается, что происшествие произошло с участием грузового судна Raba и быстроходного судна World Bora у берегов немецкого острова Рюген. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее у берегов Южной Кореи перевернулось рыболовецкое судно, на борту которого находились 14 человек.

Также сообщалось, что возле Турции затонуло судно с украинцами на борту.

В Таиланде в аварии двух судов пострадали дети-туристы

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Теги: столкновение, судно, корабли, авария, Балтийское море
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
shurag    20.02.2019, 01:38
Оценка:  +1
shurag
газопроводчики))
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