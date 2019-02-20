В результате аварии 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В Балтийском море произошло столкновение двух судов ostsee-zeitung.de

Во вторник, 19 февраля, в Балтийском море столкнулись два судна, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 человек, пишет издание Ostsee Zeitung.

Сообщается, что происшествие произошло с участием грузового судна Raba и быстроходного судна World Bora у берегов немецкого острова Рюген. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее у берегов Южной Кореи перевернулось рыболовецкое судно, на борту которого находились 14 человек.

Также сообщалось, что возле Турции затонуло судно с украинцами на борту.

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