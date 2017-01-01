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Трамп распорядился создать Космические силы в составе ВВС США

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Руководить деятельностью Космических сил будет назначаемое президентом и утверждаемое Сенатом Конгресса США гражданское лицо.
Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США
Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США

Президент США Дональд Трамп подписал новое распоряжение о параметрах деятельности Космических сил, которые станут шестым видом Вооруженных сил США, однако будут находиться в подчинении министерства ВВС США. Документ распространила во вторник, 19 февраля, пресс-служба Белого дома.

В подписанной директиве президент дает указание главе Пентагона подготовить для внесения в Конгресс США законопроект, который учреждал бы Космические силы в составе министерства ВВС США. У нового вида вооруженных сил, согласно этому плану, будет свой начальник штаба, который будет входить в состав Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США. При этом руководить деятельностью Космических сил будет назначаемое президентом и утверждаемое Сенатом Конгресса США гражданское лицо, находящееся в подчинении министра ВВС, - заместитель министра ВВС.

Таким образом, новый вид ВС не будет полностью самостоятельным, как это предполагалось ранее, а отдельное министерство Космических сил создаваться не будет. Космические силы будут иметь статус, аналогичный статусу Корпуса морской пехоты, который тоже является отдельным видом вооруженных сил и имеет собственного командующего в статусе начальника штаба, однако находится в ведении министерства ВМС США.

Ранее сообщалось, что Космические войска США будут сформированы не позднее 2020 года. На первом этапе они будут выглядеть как другие виды Вооруженных сил.
 

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Теги: космос, США, законопроект, Дональд Трамп, ВВС США
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Источник: korrespondent.net

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