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В городе на севере Мексики убили одиннадцать человек за полдня

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Волна насилия прошла по разным районам города Монтеррей и его окрестностей.
В мексиканском городе убили 11 человек
В мексиканском городе убили 11 человек
Getty Images

Не менее 11 человек убиты за 12 часов в районе мексиканского города Монтеррей на севере страны, сообщает портал Excelsior.

Волна насилия прошла по разным районам города и его окрестностей. Сразу четыре человека были застрелены на дороге имени Мигеля Алемана. В остальных случаях полиция обнаруживала тела трех, двух или одного убитого.

Штат Нуэво-Леон, где расположен Монтеррей, считается небезопасным из-за деятельности наркомафии, в частности, картелей Лос-Сетас и Залива, конкурирующих за контроль над поставками наркотиков в США.

Ранее в мексиканском баре в перестрелке погибли пять человек, еще пять человек получили ранения и были госпитализированы.

Шесть человек погибли при стрельбе в Мексике

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Теги: преступления, Мексика, полиция, убийство
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Источник: korrespondent.net

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