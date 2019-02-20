В Японии разбился истребитель-бомбардировщик

Пилотов боевого самолета позже обнаружили живыми на спасательной шлюпке. Оба летчика находятся в сознании.

В Японии в среду утром, 20 февраля, во время летной подготовки исчез с радаров истребитель-бомбардировщик F-2 Воздушных сил самообороны. Об этом сообщает NHK.

Известно, что на борту боевого самолета находилось два человека, которых позже обнаружили живыми на спасательной шлюпке. Отмечается, что оба летчика находятся в сознании.

По данным издания, самолет F-2 взлетел с базы Цуики в префектуре Фукуока в составе еще двух истребителей. В префектуру Ямагути, где потерпел крушение истребитель, они направлялись для участия в учениях.

Причины катастрофы истребителя-бомбардировщика пока неизвестны. На данный момент продолжаются поиски самолета, который, предположительно, упал в Японское море.

Ранее в Индии два самолета авиационной пилотажной группы Военно-воздушных сил страны Сурья Киран потерпели крушение в районе авиабазы Йелаханка в городе Бангалор (штат Карнатака).

Также сообщалось, что на западе Турции, недалеко от города Маниса потерпел крушение самолет.

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