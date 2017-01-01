В Индонезии произошло сильное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в провинции Малуку, в 130 километрах к юго-западу от острова Тернате.

В Индонезии на острове Малуку произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает пресс-служба Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Указано, что эпицентр подземных толчков находился в провинции Малуку, в 130 километрах к юго-западу от острова Тернате. Очаг толчков залегал на глубине 30 километров.

На данный момент о жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее в Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера в 47 км к юго-западу от города Наматанаи.

Перед этим землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле Камчатки. Еще одно было зафиксировано в Атлантическом океане.

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