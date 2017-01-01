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МИД России о США: Мы не в предвоенном состоянии

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Между странами есть тревожные моменты. В отношении России ведется психологическая война, считают в ведомстве.
МИД России о США: Мы не в предвоенном состоянии
AP
Россия и США не находятся в предвоенном состоянии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу Международная жизнь.
 
 
"Мы не в предвоенном состоянии", - сказал он.
 
В то же время дипломат подчеркнул, что в отношении России ведется психологическая война, "которая формирует определенный настрой и ментально раздвигает, в частности, границы допустимого".
 
"По крайней мере, представление у части общества в США о том, что возможно и позволительно, сейчас другое, чем было до сих пор. Это новый тревожный момент", - сказал Рябков.
 
Напомним, США уведомили Россию о начале выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия в ответ на решение США по договору также приостановила участие в нем.
 
Отметим, согласно исследованию, в течение прошлого года США потратили на военные цели 643,3 млрд долларов, что более чем в 10 раз превышает аналогичные затраты России.
 
 

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Теги: Россия, война, США, МИД РФ, холодная война
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Источник: korrespondent.net

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