МИД России о США: Мы не в предвоенном состоянии

В то же время дипломат подчеркнул, что в отношении России ведется психологическая война, "которая формирует определенный настрой и ментально раздвигает, в частности, границы допустимого".

"По крайней мере, представление у части общества в США о том, что возможно и позволительно, сейчас другое, чем было до сих пор. Это новый тревожный момент", - сказал Рябков.