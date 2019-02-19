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На Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы

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Из-за пепла в воздухе местный аэропорт был вынужден временно ограничить число рейсов. Однако, позже ограничения сняли.

На Сицилии проснулся вулкан Этна, который является самым высоким действующим вулканом Европы. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает Euronews.

Отмечается, что это уже его второе пробуждение за последние два месяца.

Предыдущий раз извержение вулкана Этна, высота которого – более трех тысяч метров, можно было наблюдать в конце декабря прошлого года.

Из-за выброшенного в воздух пепла местный аэропорт был вынужден на время ограничить число рейсов. Сейчас воздушное сообщение уже восстановлено.

Местные власти говорят, что нынешняя активность Этны не представляет опасности для людей. Последний раз мощное извержение произошло в 1992 году.

Напомним, несколькими днями ранее извержение вулкана произошло на японском острове Кутиноерабу.

 

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Теги: Италия, Извержения вулканов, видео, вулкан, Сицилия, Этна
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Источник: korrespondent.net

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