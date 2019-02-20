Путин признал, что ракетный договор устарел

Президент России Владимир Путин признал, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности устарел. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию в среду, 20 февраля.

"Да, действительно, с момента заключения этого договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать данные вооружения, а Россия и США нет, мы сами себя добровольно в этом ограничили. Такое положение дел, конечно же, может вызывать вопросы", - сказал Путин.

"Но американским партнерам нужно было так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес РФ для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы лучше, как в 2002 году: из ПРО вышли в открытую, по-честному", считает российский президент.

Он отметил, что США демонстративно пренебрегли положениями ДРСМД при размещении пусковых установок в Румынии и Польше.