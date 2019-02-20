Путин признал, что ракетный договор устарел
Президент России Владимир Путин признал, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности устарел. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию в среду, 20 февраля.
"Да, действительно, с момента заключения этого договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать данные вооружения, а Россия и США нет, мы сами себя добровольно в этом ограничили. Такое положение дел, конечно же, может вызывать вопросы", - сказал Путин.
"Но американским партнерам нужно было так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес РФ для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы лучше, как в 2002 году: из ПРО вышли в открытую, по-честному", считает российский президент.
Он отметил, что США демонстративно пренебрегли положениями ДРСМД при размещении пусковых установок в Румынии и Польше.
"Я говорю об этом только потому, что мы вынуждены отвечать на эти обвинения. США демонстративно проигнорировали пункты ДРМСД. Разместили в Румынии и Польши пусковые установки - мы же это видим. У некоторых ракет подлетное время до Москвы - 12 минут. Мы вынуждены будем предусмотреть зеркальные меры. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений в отношении, в том числе, против тех территорий, где находятся центры принятия решений. Мы немедленно это реализуем, когда угрозы станут для нас реальными", - отметил Путин.
Напомним, 1 февраля стало известно, что США на шесть месяцев приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД из-за российской ракеты 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.
Москва решила ответить зеркально и также объявила о приостановке участия в соглашении.
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