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Путин признал, что ракетный договор устарел

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США использовали надуманные обвинения в адрес России для выхода из договора, считает при этом Путин.
Путин признал, что ДРСМД устарел, но недоволен решением США его прекратить
Путин признал, что ДРСМД устарел, но недоволен решением США его прекратить

Президент России Владимир Путин признал, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности устарел. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию в среду, 20 февраля.

"Да, действительно, с момента заключения этого договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать данные вооружения, а Россия и США нет, мы сами себя добровольно в этом ограничили. Такое положение дел, конечно же, может вызывать вопросы", - сказал Путин.

"Но американским партнерам нужно было так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес РФ для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы лучше, как в 2002 году: из ПРО вышли в открытую, по-честному", считает российский президент.

Он отметил, что США демонстративно пренебрегли положениями ДРСМД при размещении пусковых установок в Румынии и Польше.

"Я говорю об этом только потому, что мы вынуждены отвечать на эти обвинения. США демонстративно проигнорировали пункты ДРМСД. Разместили в Румынии и Польши пусковые установки - мы же это видим. У некоторых ракет подлетное время до Москвы - 12 минут. Мы вынуждены будем предусмотреть зеркальные меры. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений в отношении, в том числе, против тех территорий, где находятся центры принятия решений. Мы немедленно это реализуем, когда угрозы станут для нас реальными", - отметил Путин.

Напомним, 1 февраля стало известно, что США на шесть месяцев приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД из-за российской ракеты 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.

Москва решила ответить зеркально и также объявила о приостановке участия в соглашении.

 

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Теги: Россия, США, Путин, ракета, ракеты, гонка вооружений, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ипатий    20.02.2019, 14:35
Оценка:  +1
Ипатий
Мокши могут только врать !!!
vicinq    20.02.2019, 14:33
Оценка:  +2
vicinq
Пи...ол
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