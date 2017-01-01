К ответу за стену. Зачем судятся с Трампом

Коалиция из 16 штатов США подала иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с его решением объявить режим чрезвычайного положения ради строительства стены на границе с Мексикой.

Дональд Трамп ввел в США чрезвычайное положение ради того, чтобы собрать средства на строительство стены на границе с Мексикой. Конгресс США отказался финансировать проект Трампа, поэтому он прибегнул к режиму ЧП.

Однако, оппоненты считают действия Трампа незаконными и собираются судиться с ним.

Корреспондент.net выяснил, каковы перспективы этих судов.

Иски против Трампа

Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

В речи во время провозглашения чрезвычайного положения Трамп признал, что ожидает обжалования данного решения в судебных инстанциях. Глава Белого дома надеется, что Администрация в конце концов победит в суде.

Первой иск с требованием заблокировать объявление чрезвычайного положения подала неправительственная организация Public Citizen. Она представляла интересы трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды.

Другая неправительственная организация по защите гражданских свобод - The American Civil Liberties Union также заявила о подготовке к подаче иска.

"Дональд Трамп, увидимся в суде!" – позже заявил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюс.

В то же время прокурор Калифорнии Хавьер Бечерра отметил, что планирует сотрудничать с другими штатами, чтобы предпринять правовые действия против Белого Дома.

В итоге судится с Трампом решила коалиция из 16 штатов США. Коллективный иск был подан в суд Северного округа Калифорнии.

"Мы подали иск против президента Трампа, чтобы не позволить ему в одностороннем порядке отобрать средства налогоплательщиков, законно отложенных Конгрессом для людей наших штатов. Для большинства из нас офис президентства не является местом для театра", - заявил генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бечерра.

Иск требует предварительного приказа судьи, который бы остановил действия Трампа в рамках чрезвычайной ситуации на момент рассмотрения дела в суде.

Реакция президента

Трамп заявил, что 16 американских штатов, возглавляемых преимущественно демократами, ожидаемо подали иск.

"Как я и предполагал, 16 штатов, возглавляемых преимущественно демократами и радикальными левыми, подали иск в, конечно, 9-ый округ! Калифорния, штат, который потратил миллиарды долларов на свою скоростную железную дорогу, без надежды на завершение ее строительства, кажется, возглавляет этот процесс!", - написал Трамп в Twitter.

Действия в Конгрессе

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США также проведет расследование законности введения президентом режима чрезвычайного положения.

"Грабя военный бюджет для строительства стены, средства на которую не согласился выделить Конгресс, вы нарушаете основной принцип разделения власти и подрываете одно из основных положений Конституции", - говорится в документе, который подписали председатель комитета Джеральд Надлер, вице-председатель Мэри Скендон и 5 глав подкомитетов.

В письме отмечается, что юридический комитет "начинает немедленное расследование этого вопроса, которое вызывает серьезные конституционные и уставные вопросы".

"Мы просим, чтобы лица, которые принимали участие в подготовке этого заявления, включая советника Белого дома Пэта Сиполлона и чиновников Минюста, были доступны для слушаний в ближайшие дни, чтобы мы могли полностью понять обоснования ваших односторонних деклараций", - заявили конгрессмены.

Они подчеркнули, что на самом деле никакой чрезвычайной ситуации на южной границе пока нет.

Перспективы демократов

Как видим, противостояние между демократами и Трампом по вопросу стены на границе с Мексикой просто перекачивало из Конгресса в суды.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни отметил, что Трамп не создал своими действиями подсудного прецедента.

“У президента есть такие полномочия, предусмотренные законом. Он не просто помахал волшебной палочкой и забрал деньги после того, как не получил, чего хотел”, — приводит слова и. о. руководителя аппарата Белого дома канал BBC.

Битва за стену ближе к президентским выборам в США обострится ещё больше, считает политолог Александр Асафов.

“Представители Демократической партии и другие оппоненты американского лидера лояльно относятся к миграции в целом и говорят о необходимости смягчения в этой сфере. Президент же действует в диаметрально противоположном направлении”, — отметил он.

“Единственный фактор, который может повлиять на реализацию проекта, это публикация досье спецпрокурора Роберта Мюллера. Если в нём будет информация, которую политические противники смогут использовать против президента, это похоронит и Трампа, и строительство его стены”, — добавил эксперт.