В НАТО отреагировали на угрозы Путина ракетами
В НАТО заявили о неприемлемости заявления президента РФ Владимира Путина о том, что российские ракеты могут быть нацелены на страны альянса после выхода США из ДРСМД в случае размещения американского вооружения в Европе. Об этом в среду, 20 февраля, заявил представитель НАТО, сообщает ТАСС.
Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов".
"Мы отметили обращение президента Путина от 20 февраля. Российские заявления, угрожающие взять на прицел страны НАТО, неприемлемы", - заявил он.
Как уточнил РИА Новости заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет, НАТО считает, что ее противоракетная оборона носит исключительно оборонительный характер, а объекты в Румынии и Польше полностью соответствуют договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Напомним, 1 февраля стало известно, что США на шесть месяцев приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД из-за российской ракеты 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.
Москва решила ответить зеркально и также объявила о приостановке участия в соглашении.
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