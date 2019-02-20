В НАТО отреагировали на угрозы Путина ракетами

В НАТО заявили о неприемлемости заявления президента РФ Владимира Путина о том, что российские ракеты могут быть нацелены на страны альянса после выхода США из ДРСМД в случае размещения американского вооружения в Европе. Об этом в среду, 20 февраля, заявил представитель НАТО, сообщает ТАСС.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов".