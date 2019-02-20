Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Лондоне отреагировали на идею признать Скрипалей пропавшими без вести

Комментариев: 1
В Скотленд-Ярде заявили, что не получали от властей РФ уведомления, что Скрпипали признаны в России пропавшими без вести.
Скотленд-Ярд ответил на заявление о Скрипалях
Скотленд-Ярд ответил на заявление о Скрипалях

В полиции Лондона прокомментировала просьбу Елены Скрипаль, матери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обратиться в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Скотланд-Ярда.

В ведомстве заявили, что не получали от российских властей официального уведомления о том, что Скрпипали признаны в России пропавшими без вести.

"Мы не готовы более обсуждать этот вопрос", - заявил представитель Скотленд-Ярда.

Напомним, Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Также в больницу с тяжелым отравлением попал полицейский Ник Бейли, который одним из первых посетил их дом. 22 марта его выписали из больницы. При этом тогда полицейский подчеркнул, что вряд ли "сможет жить нормальной жизнью".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Лондон, Великобритания, Сергей Скрипаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Filby    20.02.2019, 17:38
Оценка:  0
Filby
Наверное, надо срочно сообщить кацапоидам о местонахождении Скрипалей?
Что бы попытку номер два устроили, только уже не с "Новичком", а со "Старичком"...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь