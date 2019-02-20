В России возбудили дело после взрывов в Донецке

Представитель Следкома РФ заявил, что у ведомства имеется достаточно опыта расследования террористических актов для раскрытия этого преступления.

Следственный комитет РФ завел дело об акте международного терроризма после трех взрывов в центре Донецка. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК РФ Светлану Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "акт международного терроризма". Следственный комитет России, основываясь на уже имеющемся опыте расследования террористических актов, готов предпринять необходимые меры для раскрытия этого преступления", - сообщила Петренко.

Ранее сообщалось, что 18 февраля в Донецке прогремели три взрыва. В "ДНР" сначала заявляли, что взрывы устроили украинские беспилотники, а потом изменили версию на закладку взрывчатых веществ. Пострадавших в результате взрывов нет. Позже в ОБСЕ назвали причину взрывов.

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