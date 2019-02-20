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Эстонские военные заявили о подготовке к войне

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С кем именного Таллин готовится военвать не уточняется, но отмечается необходимость закупить как можно больше боеприпасов.
Минобороны Эстонии запасается оружием на случай войны
Минобороны Эстонии запасается оружием на случай войны
err.ee

Начальник отдела оборонных инвестиций Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готовится к войне. Об этом он рассказал на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon, пишет РИА Новости в среду, 20 февраля.

По его словам, "реальные оборонные инвестиции" могут означать только то, что страна готовится к войне.

"То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, - это... подготовка к войне", - добавил Сальм.

По его мнению, важно получить "как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи" от каждого инвестированного в оборону цента.
Он не уточнил, с кем именно планирует воевать государство.
 
Как сообщалось, на этой неделе в воздушном пространстве Эстонии стартовали учения истребителей НАТО.
 
 

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Теги: война, Эстония, оружие, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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