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Израиль представил сверхзвуковую бетонобойную ракету

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Ракета предназначена для поражения укрепленных наземных и подземных объектов, находящихся на большой глубине под землей.
Израиль намерен взять на вооружение свермощные ракеты
Израиль намерен взять на вооружение свермощные ракеты
Rafael Advanced Defense Systems

На авиасалоне AeroIndia в индийском городе Бангалоре израильский оборонный концерн Рафаэль представил новейшую сверхзвуковую бетонобойную ракету класса "воздух-земля", сообщае в среду, 20 февраля, газета Jerusalem Post.

Управляемая ракета Rocks большой мощности, которой будут оснащаться израильские истребители-бомбардировщики, предназначена для поражения важнейших укрепленных наземных и подземных объектов, находящихся на большой глубине под землей, которые плотно защищены системами ПВО.

С учетом большой дальности действия ракета может запускаться с боевого самолета за пределами зоны поражения систем противовоздушной обороны противника, в том числе таких, как С-300, размещенных в Сирии и Иране.

При этом, как отмечает сайт Israel Defense, ракета оснащена системой наведения, основанной на визуальном распознавании цели, позволяющей ей достичь цели, несмотря на постановку противником радиоэлектронных помех.

Ранее сообщалось, что Украина впервые представила на выставке в ОАЭ модели наземного противокорабельного ракетного комплекса Нептун и высокоточной реактивной системы Ольха.

 

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Теги: Израиль, ракета, оружие, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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