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Путин заявил об угрозе отключения РФ от интернета

Комментариев: 7
Президент России также заявил о необходимости создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят.
Путин заявил об угрозе отключения России от мирового интернета
Путин заявил об угрозе отключения России от мирового интернета

Угроза отключения России от мировой сети интернет теоретически есть, надо быть к этому готовыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ, пишет ТАСС в среду, 20 февраля.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", - сказал Путин.

Президент РФ надеется, что "они сто раз подумают, прежде чем это сделать".

"Надо иметь это в виду, но мы же не собираемся сами себя отключать. Но если они до этого додумаются, ущерб для них будет очень большой, если не сказать колоссальный", - отметил Путин

Напомним, 12 февраля депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Также накануне в России приняли закон, запрещающий военнослужащим рассказывать в интернете и СМИ информацию о себе.

 

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Теги: Россия, интернет, Путин, Интернет-связь, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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ВладиславII    20.02.2019, 20:22
Оценка:  -2
ВладиславII
Деьил журналуга-писатая, где Путин говорит о том, что заявлено в заголовке?!
Рагуль какой-то безмозглый писал...
ВладиславII    20.02.2019, 20:25
Оценка:  -2
ВладиславII
И такие же рабы госдепа ниже отписались.
doc1    20.02.2019, 20:15
Оценка:  +1
doc1
Это не угроза! Это реальность для руSSких рабов! Но в СССР не было интернета, был железный занавес, сильно помог??? Вот так и с кацапией будет!
Представляю какая *опа у казламордых ели они решили отрубить рабов от интернета!
ВладиславII    20.02.2019, 20:24
Оценка:  -3
ВладиславII
Убейся об стену, майдаун свиномордый. Достал уже своей беспросветной тупостью
ВыВсеВрети    20.02.2019, 20:04
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
как же они гадить будут в мире!....)))))))
Ипатий    20.02.2019, 19:45
Оценка:  +4
Ипатий
Даешь Северную Корею-2 ! Чебурнет поди уже готов !!!
LatAlliensSuck    20.02.2019, 19:45
Оценка:  +5
LatAlliensSuck
Да отключай ты уже своих рабов, пидop!
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