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Берлин проверит данные о выплате назначенных Гитлером пенсий в Бельгии

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Власти ФРГ проверят информацию бельгийских средств массовой информации.
В Германии отреагировали на "пенсии от Гитлера" в Бельгии
В Германии отреагировали на "пенсии от Гитлера" в Бельгии
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Власти ФРГ проверят информацию СМИ о том, что некоторые граждане Бельгии до сих пор получают пенсии из Германии за службу в войсках СС. Об этом в среду, 20 февраля, сообщила представитель пресс-службы министерства труда ФРГ Ярмила Шнайдер, пишет Интерфакс.

"Мы узнали об этом из многочисленных журналистских запросов, которые мы получили. Пока ничего не могу сказать, мы выясняем обстоятельства", - сказала Шнайдер.

Ранее газета De Morgen сообщила, что в Бельгии около 30 граждан до сих пор продолжают получать назначенную лидером нацистов Адольфом Гитлером в 1941 году пенсию за службу в войсках СС во время Второй мировой войны. По данным журналистов, размер ежемесячных пенсий варьируется от 425 до 1275 евро.

 

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Теги: Гитлер, Бельгия, Германия, Вторая мировая война, пенсии, нацисты, Адольф Гитлер
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Источник: korrespondent.net

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