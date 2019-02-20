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В Испании заявили, что в Брюсселе пересматривают соглашение о Brexit

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Премьер-министр Британии Тереза Мэй прибыла в Брюссель для обсуждения соглашения.
Тереза Мэй прибыла в Брюссель 20 февраля
Тереза Мэй прибыла в Брюссель 20 февраля

В Брюсселе начали пересматривать соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл, пишет Bloomberg в среду, 20 февраля.

"Я думаю, что договоренность заключается уже, не надо ехать в Шарм-эль-Шейх, чтобы это сделать. Существует постоянный контакт", - сказал Боррелл.

Как сообщалось, 20 февраля Великобритания выступит с новыми правовыми предложениями по условиям Brexit, которые разработал генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс. Также сообщалось, что на прошлой неделе британский парламент отказался переносить сроки выхода страны из ЕС.

 

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Теги: Британия, Испания, Евросоюз, Брюссель, МИД, Великобритания, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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