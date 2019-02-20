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В Нью-Йорке насмешки над прической приравняли к расизму

Комментариев: 2
Соответствующее предписание выпустила городская комиссия по правам человека.
Дискриминация людей по принципу длины или формы волос приравнена к расизму
Дискриминация людей по принципу длины или формы волос приравнена к расизму

Нью-Йоркская комиссия по правам человека выпустила предписание о недопустимости преследовать людей за их прическу. Об этом пишет New York Times.

Отныне дискриминация людей по принципу длины или формы их волос приравнена к расизму.

Новые указания касаются всех проживающих в Нью-Йорке, однако направлены на устранение неравноправия к темнокожим.

Ранее Меланию Трамп критиковали за неудачный оттенок волос.

СМИ раскрыли тайну прически Дональда Трампа

 

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Теги: США, Нью-Йорк, расизм, прическа, прически, дискриминация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    20.02.2019, 23:41
Оценка:  0
fkrfyfan
У амеров просто ненормальный комплекс вины перед неграми.
Палтус    20.02.2019, 23:14
Оценка:  0
Палтус
Прическа это культура, это уход за собой. Над этим могут смеяться только немытые дикари.
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