В Нью-Йорке насмешки над прической приравняли к расизму

Соответствующее предписание выпустила городская комиссия по правам человека.

Дискриминация людей по принципу длины или формы волос приравнена к расизму

Нью-Йоркская комиссия по правам человека выпустила предписание о недопустимости преследовать людей за их прическу. Об этом пишет New York Times.

Отныне дискриминация людей по принципу длины или формы их волос приравнена к расизму.

Новые указания касаются всех проживающих в Нью-Йорке, однако направлены на устранение неравноправия к темнокожим.

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