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ЕС продлил оружейное эмбарго в отношении Беларуси

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Послы ЕС продлили на год эмбарго на поставки оружия и спецсредств Беларуси.
ЕС продлил запрет на поставки оружия в Беларусь
ЕС продлил запрет на поставки оружия в Беларусь
АР (архів)

Официальные представители стран Европейского союза в среду, 20 февраля, продлили еще на год эмбарго на поставки оружия в Беларусь и санкции против четырех граждан страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

В этом году послы стран ЕС предлагали сделать для Беларуси послабление, которое заключалось бы в индивидуальном рассмотрении каждой заявки на продажу оружия стране, но эти исключения не были поддержаны.

Ранее Совет безопасности ООН ввел эмбарго на поставки оружия в Южный Судан.

Беларусь просит ЕС отменить все санкции против нее

 

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Теги: ЕС, Беларусь, Евросоюз, оружие, запрет, эмбарго
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Источник: korrespondent.net

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