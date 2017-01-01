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Сильное землетрясение произошло в Турции

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 располагался в 148 км к северо-западу от города Измир.
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Турции
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Турции
Getty Images

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Турции вечером 20 февраля, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
 
Эпицентр землетрясения располагался в 148 км к северо-западу от города Измир, а очаг залегал на глубине около 8 км. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
 

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Теги: Турция, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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