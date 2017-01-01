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Более 40 человек погибли при пожаре в Бангладеш

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Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме. Причиной пожара мог стать взрыв бытового газа.

По меньшей мере 41 человек погиб в результате пожара в столице Бангладеш Дакке, сообщает Channel News Asia.
 
Отмечается, что число жертв может увеличиться.
 
Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме, который также использовали в качестве химического склада. 
 
По предварительной версии, причиной возгорания мог стать газовый баллон.

В Хмельницкой области мужчина поджег два дома из-за конфликта в семье
 
Напомним, ранее в Южной Корее при пожаре в бане пострадали более 50 человек.

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Теги: Бангладеш, пожар, жертвы, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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