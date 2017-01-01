Более 40 человек погибли при пожаре в Бангладеш

Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме. Причиной пожара мог стать взрыв бытового газа.



По меньшей мере 41 человек погиб в результате пожара в столице Бангладеш Дакке, сообщает

По меньшей мере 41 человек погиб в результате пожара в столице Бангладеш Дакке, сообщает Channel News Asia

Отмечается, что число жертв может увеличиться.



Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме, который также использовали в качестве химического склада.







В Хмельницкой области мужчина поджег два дома из-за конфликта в семье

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать газовый баллон.

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