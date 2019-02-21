Зимбабве собирается отказаться от доллара

Зимбабве, с 2009 использовавшее в качестве национальной валюты доллар США, создаст собственную валюту.



Зимбабве решило создать новую собственную валюту, сообщает Зимбабве решило создать новую собственную валюту, сообщает The Wall Street Journal в четверг, 21 февраля.

При этом суррогатная валюта, которая официально называется долговыми расписками и привязана к американскому доллару, больше не подлежат обмену с ним в соотношении 1:1, а будет торговаться на новом межбанковском валютном рынке.

Одной из причин "отвязки" стал дефицит наличных долларов США, которые резко подорожали на черном рынке, тогда как электронные доллары по-прежнему менялись по курсу 1:1.



Зимбабве относится к числу наиболее бедных государств мира. В 2000-е годы в стране прошел тяжелый экономический кризис, достигший пика в 2008 году, когда государственный долг стал равен 131 проценту ВВП, инфляция составила 231 миллион процентов.

Тогда власти Зимбабве отказались от национальной валюты и стали использовать для расчетов доллар США и южноафриканский ранд. В 2015 году гражданам Зимбабве п риходилось рассчитываться квадриллионами местных долларов , чтобы купить хотя бы один доллар США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet