Число жертв пожара в Бангладеш возросло до 69
На месте пожара в Дакке найдены уже 69 тел. Поиски погибших и пострадавших продолжаются.
Число жертв пожара в Бангладеш в жилом здании в столице Дакке возросло до 69, сообщает Xinhua Indonesia.
Около 50 человек госпитализированы, состояние некоторых из них оценивается как критическое. Жертв может быть больше, поисковые работы продолжаются.
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Напомним, пожар в четырехэтажном доме произошел вечером 20 февраля. Огонь смог быстро перебраться на еще четыре здания. В доме, где был очаг возгорания, хранились химикаты.
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