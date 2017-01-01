Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Число жертв пожара в Бангладеш возросло до 69

Комментариев: 0
На месте пожара в Дакке найдены уже 69 тел. Поиски погибших и пострадавших продолжаются.
В Дакке произошел масштабный пожар
В Дакке произошел масштабный пожар
dpchas.com.ua

Число жертв пожара в Бангладеш в жилом здании в столице Дакке возросло до 69, сообщает Xinhua Indonesia.
 
Около 50 человек госпитализированы, состояние некоторых из них оценивается как критическое. Жертв может быть больше, поисковые работы продолжаются.

 
 


В Канаде семеро детей погибли в результате пожара

Напомним, пожар в четырехэтажном доме произошел вечером 20 февраля. Огонь смог быстро перебраться на еще четыре здания. В доме, где был очаг возгорания, хранились химикаты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Бангладеш, пожар, жертвы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь