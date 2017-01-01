Число жертв пожара в Бангладеш возросло до 69

На месте пожара в Дакке найдены уже 69 тел. Поиски погибших и пострадавших продолжаются.



Число жертв пожара в Бангладеш в жилом здании в столице Дакке возросло до 69, сообщает Xinhua Indonesia.







Около 50 человек госпитализированы, состояние некоторых из них оценивается как критическое. Жертв может быть больше, поисковые работы продолжаются.

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