Пассажирский самолет превысил скорость звука

Авиалайнер, совершавший полет из Лос-Анджелеса в Лондон, в течение полета превысил скорость звука.



Самолет Boeing 787-9 авиакомпании Virgin Atlantic, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон, благодаря сильному ветру превысил скорость звука, сообщает

Самолет Boeing 787-9 авиакомпании Virgin Atlantic, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон, благодаря сильному ветру превысил скорость звука, сообщает Popular Mechanics

На высоте 11 км лайнер попал в высотное струйное течение. В итоге Boeing достиг скорости в 1285 км/ч, тогда как скорость звука на такой высоте составляет 1062 км/ч. Обычно пассажирские самолеты движутся со скоростью около 902 км/ч.



Пилот лайнера Питер Джеймс написал в Twitter, что за 25 лет первый раз столкнулся с таким попутным ветром.







758 MPH: The jet stream is so strong over the US right now... that @VirginAtlantic Flight 8 from LAX to London is whipping above Kansas at a ground speed of 758 miles an hour. That's almost the speed of sound... #CAwx @KPIXtv pic.twitter.com/xni0IuKO5Z — Paul Deanno (@PaulKPIX) 19 февраля 2019 г. После превышения скорости звука самолет прибыл в пункт назначения на 48 минут раньше.

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