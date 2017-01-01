Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пассажирский самолет превысил скорость звука

Комментариев: 0
Авиалайнер, совершавший полет из Лос-Анджелеса в Лондон, в течение полета превысил скорость звука.
Пассажирский самолет стал сверхзвуковым
Пассажирский самолет стал сверхзвуковым
Skytrax

Самолет Boeing 787-9 авиакомпании Virgin Atlantic, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон, благодаря сильному ветру превысил скорость звука, сообщает Popular Mechanics.
 
На высоте 11 км лайнер попал в высотное струйное течение. В итоге Boeing достиг скорости в 1285 км/ч, тогда как скорость звука на такой высоте составляет 1062 км/ч. Обычно пассажирские самолеты движутся со скоростью около 902 км/ч.
 
Пилот лайнера Питер Джеймс написал в Twitter, что за 25 лет первый раз столкнулся с таким попутным ветром.
 
После превышения скорости звука самолет прибыл в пункт назначения на 48 минут раньше.

 
В Нидерландах самолеты столкнулись в аэропорту

Напомним, ранее в США самолет попал в зону турбулентности, пострадали пять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: самолет, скорость, скорость света
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь