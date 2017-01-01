Новый теракт в Афганистане: погибли мирные жители

В Афганистане от взрыва заложенной у дороги бомбы погибли по меньшей мере шестеро мирных жителей.

В Афганистане от подрыва автомобиля на придорожной бомбе в восточной провинции Лагман погибли шесть мирных жителей. Об этом сообщило Радио Свобода

По данным представителя губернатора провинции Асадулла Давлатзайя, жертвы ехали в район Каргай, когда взорвалась бомба 19 февраля.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за это нападение. Однако власти Афганистана заявляют, что боевики Талибана регулярно устанавливают взрывчатку для афганских и иностранных сил безопасности.

Как отмечается, согласно ежеквартальному отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, в период с января по сентябрь 2018 года было убито около 2800 гражданских лиц и более 5200 ранены.

Ранее в Афганистане двое журналистов погибли в результате нападения неизвестных на радиостанцию на северо-востоке страны.

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