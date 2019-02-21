В Риге почтили Героев Небесной Сотни и пикетировали посольство РФ

У посольства Украины в Риге у стенда с изображением Небесной Сотни активисты установили красные лампадки.

В Риге у памятника Тарасу Шевченко отслужили молебен в память Героев Небесной Сотни

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В Риге (Латвия) активисты почтили память погибших на Майдане и провели митинг-протест возле посольства РФ под лозунгом “Крым - это Украина!“.

Об этом сообщает Укринформ.

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Сначала около 25 украинских и латвийских активистов провели получасовую акцию возле посольства России - они призвали освободить оккупированные территории Крыма и остановить притеснение крымских татар оккупантами.

После этого были возложены цветы и венки у памятника Тарасу Шевченко. Отец Роман Сапужак отслужил молебен в память Героев Небесной Сотни.

Во дворе посольства Украины в Риге у стенда с изображением Небесной Сотни активисты установили красные лампадки. На деревьях и кустах развесили белые, желтые и голубые фигурки ангелов - в память о погибших героях.

Как сообщалось, ровно пять лет назад в центре Киева были убиты около 60 человек, чьи имена позже вошли в Небесную Сотню. 20 февраля в Украине отметили День Героев Небесной Сотни. В связи с этим предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний провел в Михайловском соборе молебен за упокой Героев Небесной сотни.