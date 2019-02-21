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В Риге почтили Героев Небесной Сотни и пикетировали посольство РФ

Комментариев: 3
У посольства Украины в Риге у стенда с изображением Небесной Сотни активисты установили красные лампадки.
В Риге почтили Героев Небесной Сотни и пикетировали посольство РФ
© ukrinform.ua
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  • В Риге у памятника Тарасу Шевченко отслужили молебен в память Героев Небесной Сотни
В Риге почтили Героев Небесной Сотни и пикетировали посольство РФ
В Риге у памятника Тарасу Шевченко отслужили молебен в память Героев Небесной Сотни
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В Риге (Латвия) активисты почтили память погибших на Майдане и провели митинг-протест возле посольства РФ под лозунгом “Крым - это Украина!“.

Об этом сообщает Укринформ.

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Сначала около 25 украинских и латвийских активистов провели получасовую акцию возле посольства России - они призвали освободить оккупированные территории Крыма и остановить притеснение крымских татар оккупантами.

После этого были возложены цветы и венки у памятника Тарасу Шевченко. Отец Роман Сапужак отслужил молебен в память Героев Небесной Сотни.

Во дворе посольства Украины в Риге у стенда с изображением Небесной Сотни активисты установили красные лампадки. На деревьях и кустах развесили белые, желтые и голубые фигурки ангелов - в память о погибших героях.

Как сообщалось, ровно пять лет назад в центре Киева были убиты около 60 человек, чьи имена позже вошли в Небесную Сотню.  20 февраля в Украине отметили День Героев Небесной Сотни. В связи с этим предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний провел в Михайловском соборе молебен за упокой Героев Небесной сотни.

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Теги: Рига, посольство, Небесная сотня
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Комментариев (3)
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Духовный_скреп    21.02.2019, 10:19
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Молодцы прибалты.Уважаю эти три трудолюбивые,чистые,прекрасные страны и их людей.
Boxerogos    21.02.2019, 09:41
Оценка:  -1
Boxerogos
Ткрчинов и Ко,сдавщие Крым без единого оборонительного боя ,очень радуются,потирая свои потные лапы,что некоторые дураки поверили в то что это всё Россия.Но Россия лишь подобрала брошенное,не более.
VSHIVANKA    21.02.2019, 09:17
Оценка:  0
VSHIVANKA
ДЕШЁВЫЕ КЛОУНЫ , СБОРИЩЕ ОБИЖЕНЫХ ТЕРПИЛ ....)))
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