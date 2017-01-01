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Пожар в Бангладеш: число погибших превысило 80 человек

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Число жертв пожара в четырехэтажном жилом доме в столице Бангладеш Дакке увеличилось до 81 человека.
Последствия пожара в Дакке
Последствия пожара в Дакке
observerbd.com

В Бангладеш число людей, погибших в результате пожара, произошедшего в четырехэтажном жилом доме в столице страны - городе Дакка - увеличилось до 81 человека. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает газета The Bangladesh Observer.

"Число погибших может быть выше, и поиски продолжаются", - сказал глава национальной пожарной службы Али Ахмед.

Указано, что пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме в старом квартале Дакки. На первом этаже здания располагался склад химикатов. Огонь быстро распространился на соседние дома.

Ранее сообщалось о 69 жертвах пожара в столице Бангладеш.

Напомним, жилой дом в Бангладеш загорелся 20 февраля около 18:30 по Киеву. Затем огонь перекинулся на еще четыре сооружения.

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Теги: Бангладеш, огонь, пожар, жертвы, погибшие, возгорание
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Источник: korrespondent.net

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