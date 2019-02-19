Массовая драка родителей юных белорусских хоккеистов попала на видео

Причины такого ожесточенного конфликта, произошедшего на глазах детей и женщин, не уточняются.

Родители участников детского турнира по хоккею устроили драку на трибунах скриншот из видео

В белорусском городе Орша во время международного детского турнира по хоккею родители участников устроили драку на трибунах.

Об этом сообщает Спорт Экспресс.

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В момент конфликта на льду находились команды местной Орши и Немана. Драка оказалась довольно массовой и жестокой. Видео инцидента попало в сеть только сейчас.

Стоит добавить, что в турнире, который состоялся еще в начале 2019 года, принимали участие команды из белорусских Орши, Гродно, Гомеля, Лиды, российских Луча, Белгорода и Мурманска, а также украинского Киева.

Как сообщалось 14 февраля, в Киеве футбольные фанаты устроили массовую драку.