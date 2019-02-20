Коалиция отказывается оставаться в Сирии после ухода американцев – СМИ

Западные страны, в частности Великобритания и Франция, не соглашаются на просьбу Соединенных Штатов заменить их в этом регионе.

Международная коалиция отказывается оставаться в Сирии после ухода американских военных. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Как пишет газета, западные страны, в частности Великобритания и Франция, не согласились на просьбу Соединенных Штатов заменить их в этом регионе. Вашингтон хотел, чтобы коалиция сформировала наблюдательные силы в Сирии у границы с Турцией, чтобы обезопасить курдские формирования, дислоцированные в том районе. Отмечается, что США запросили поддержки даже у Германии.

Союзники Вашингтона готовы изменить свою позицию, но только в том случае, если американцы пересмотрят свои планы по выводу войск. По данным издания, они обеспокоены тем, что США так и не достигли какого-либо соглашения с Анкарой, которая планирует атаковать курдские формирования на севере Сирии.

Напомним, в декабре 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных . Позже он уточнил, что это будет не скоро.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел на днях сообщил, что вывод военнослужащих из Сирии начнется в ближайшее время, а пока Пентагон вывозит военную технику.

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