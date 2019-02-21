Макрон заявил о возрождении антисемитизма
Антисемитизм достиг худшего уровня со Второй мировой войны, считает французский президент.
Антисемитизм в мире возраждается и достиг худшего уровня со Второй мировой войны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодном ужине в совете еврейских институтов страны, передает Радио Свобода.
По его мнению, в последние недели ситуация еще более ухудшилась.
"Похоже, что наша страна, а также вся Европа и большинство западных демократий сталкиваются с возрождением антисемитизма, невиданного со времен Второй мировой войны", - отметил он.
Макрона заявил, что Франция примет определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста.
В определении говорится, что антисемитизм может принимать форму "отказа еврейскому народу в его праве на самоопределение, например, утверждая, что существование государства Израиль является расистским стремлением".
Как сообщалось, на днях около 80 могил были повреждены на еврейском кладбище в восточной Франции. На могилах оставили изображение нацистских символов, сделанные синей краской.
Накануне во Франции прошли масштабные акции против антисемитизма.
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Нельзя даже думать плохо о сионистах. Иначе тебя сразу причисляют к антисемитам. Вот только не понятно почему не к антисионистам. Ведь к семитам относятся не только евреи.