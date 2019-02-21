Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Макрон заявил о возрождении антисемитизма

Комментариев: 3
Антисемитизм достиг худшего уровня со Второй мировой войны, считает французский президент.
Макрон на ежегодном ужине в совете еврейских институтов Франции
Макрон на ежегодном ужине в совете еврейских институтов Франции

Антисемитизм в мире возраждается и достиг худшего уровня со Второй мировой войны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодном ужине в совете еврейских институтов страны, передает Радио Свобода.

По его мнению, в последние недели ситуация еще более ухудшилась.  

"Похоже, что наша страна, а также вся Европа и большинство западных демократий сталкиваются с возрождением антисемитизма, невиданного со времен Второй мировой войны", - отметил он.

Макрона заявил, что Франция примет определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста.
 
В определении говорится, что антисемитизм может принимать форму "отказа еврейскому народу в его праве на самоопределение, например, утверждая, что существование государства Израиль является расистским стремлением".
 
Как сообщалось, на днях около 80 могил были повреждены на еврейском кладбище в восточной Франции. На могилах оставили изображение нацистских символов, сделанные синей краской.
 
Накануне во Франции прошли масштабные акции против антисемитизма.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, евреи, антисемитизм, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    21.02.2019, 11:35
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Вольтер сказал: "Чтобы узнать, кто властвует над вами, просто выясните, кого вам не позволено критиковать."

Нельзя даже думать плохо о сионистах. Иначе тебя сразу причисляют к антисемитам. Вот только не понятно почему не к антисионистам. Ведь к семитам относятся не только евреи.
ВосставшийИзБана    21.02.2019, 11:31
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
По латыни simis - обезьяна. Глядя на фото его жены понимаешь, почему он против семитизма.
ВосставшийИзБана    21.02.2019, 11:36
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Опечатка. simia.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь