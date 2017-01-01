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В Албании тысячи людей протестуют против правительства

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Европейский союз и США призвали оппозицию Албании избежать насилия на акции протеста.
Массовые протесты в Албании 16 февраля
Массовые протесты в Албании 16 февраля

Тысячи протестующих, которые поддерживают оппозицию Албании, в четверг, 21 февраля, собрались у здания парламента с требованием отставки правительства. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что оппозиция обвиняет правительство в коррупции и связях с криминальными группами.

Сторонники оппозиции собрались перед зданием парламента с антиправительственными плакатами и лозунгами.

Здание парламента в центре Тираны охраняют сотни полицейских, периметр обнесли колючей проволокой. Сессию парламента в четверг отменили.

Напомним, 16 февраля в Албании сторонники оппозиции пытались ворваться в здание правительства. Произошли столкновения с полицией.

В лицо премьеру Албании брызнули чернилами в парламенте

 

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Теги: Оппозиция, протесты, протест, Албания, парламент, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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