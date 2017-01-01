В Эстонии нашли причину случайного пуска ракеты

Министерство обороны страны также заявило, что ни выпущенную ракету, ни ее осколки до сих пор не удалось найти.

Случайный запуск ракеты самолетом ВВС Испании над Эстонией в 2018 году произошел из-за ошибки пилота. К такому выводу пришла межведомственная следственная группа по завершении расследования инцидента, сообщила в четверг, 21 февраля, пресс-служба эстонского минобороны.

"Инцидент не стал причиной возникновения угрозы для полетов гражданской авиации, поскольку на время проведения учебных полетов коридоры для гражданских самолетов всегда устанавливаются в стороне от зон совершения учебных полетов", - заявил руководитель следственной группы, вице-канцлер министерства обороны Меэлис Ойдсалу.

"Сотрудничество с учреждениями Испании и командованием воздушных операций НАТО во время расследования было очень деловым; обе стороны очень серьезно отнеслись к происшествию", - добавил он.

Ойдсалу сказал, что ни выпущенную ракету, ни ее осколки до сих пор найти не удалось, и призвал всех, кто обнаружит их, немедленно уведомить Центр тревоги.

"Речь может идти о детали, по-прежнему представляющей угрозу, которую ни в коем случае нельзя ни исследовать самостоятельно, ни прикасаться к ней", - сообщает минобороны.

Напомним, 7 августа во время учебного полета на юге страны истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил ракету класса "воздух-воздух". Длина ракеты AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр - 18 см. Поиски ракеты продолжались два дня. После инцидента испанские истребители временно выведены из состояния готовности.

СМИ позже сообщали, что нашли с "вероятностью 95%" ошибочно выпущенную испанским истребителем боевую ракету класса "воздух-воздух".

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