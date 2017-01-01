Британия и ЕС почти согласовали Brexit - СМИ

Стороны почти договорились о спорном вопросе так называемого "бэкстопа" для ирландской границы.

В Брюсселе говорят о позитивных сдвигах в переговорах по Brexit

Великобритания и Евросоюз почти согласовали все условия по Brexit, сообщает агентство Reuters в четверг, 21 февраля, ссылаясь на дипломатов в Брюсселе.

Отмечается, что стороны приближаются к отдельному заявлению, в котором ЕС подчеркнет временный характер так называемого "бэкстопа" для ирландской границы.

"Бэкстоп" - это гарантия того, что после Brexit между Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией в составе Британии не возникнет жесткой границы. Некоторые британские депутаты опасаются, что "бэкстоп" может навсегда привязать страну к таможенному союзу с ЕС.

"Мы также рассматриваем обновление декларации о будущих отношениях между ЕС и Великобританией после Brexit, чтобы придать большее значение "альтернативным договоренностям", к которым стремится Британия", - сказал дипломат ЕС. "Но до 28 февраля Мэй не сможет получить ни одной твердой формулы", - добавил он.

Другой дипломат отметил, что британскому парламенту предстоит четко сигнализировать, что такой вариант получит их поддержку в форме ратификации соглашения о Brexit. "Если они это сделают, мы подберем точные слова во вторую неделю марта, и этот вариант будет утвержден на саммите", - сказал дипломат.

В противном случае саммит лидеров ЕС, который должен состояться 21-22 марта в Брюсселе, должен будет согласовать отсрочку Brexit после 29 марта, сообщили источники, чтобы избежать худшего сценария Brexit без соглашения.

Накануне в Мадриде заявили, что в Брюсселе начали пересматривать соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

Напомним, на прошлой неделе британский парламент отказался переносить сроки выхода страны из ЕС

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