В Британии голого клиента салона выставили в окно

В результате конфликта с сотрудником салона мужчина оказался снаружи окна и без одежды. Оттуда его сняли спасатели с помощью раскладной лестницы.

В Манчестере сотрудники массажного салона выставили голого клиента за окно, где ему пришлось ждать приезда спасателей. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает LadBible.

Отмечается, что мужчина во время посещения заведения поссорился с одним из работников. Что именно произошло неизвестно, но по какой-то причине человек оказался снаружи, стоя на выступе над магазином кебабов без одежды.

Мужчина попытался вернуться в салон, однако работники изнутри закрыли окно, оставив его снаружи. В это время на улице находились прохожие, которые вызвали спасателей.

Фото и видео с пострадавшим появились также в соцсетях.

Напомним, в декабре в центре Киева заметили толпу бегущих голых мужчин. Молодые люди оказались сотрудниками одной из фирм. Они проспорили своим конкурентам пари.

А за несколько дней до этого в Днепре полиция гонялась за голым водителем.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet