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США пригрозили всем странам, использующим Huawei

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США отказываются обмениваться информацией с теми странами, которые используют технологии и оборудование китайской компании.
США объявили бойкот Huawei
США объявили бойкот Huawei

Госсекретарь Майк Помпео в четверг, 21 февраля, заявил, что США не будут обмениваться информацией с теми странами, которые будут использовать технологии и оборудование компании Huawei. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business News.

"Если какая-то страна будет использовать эти технологии в своих важных информационных системах, то мы не сможем обмениваться с ними информацией, мы не сможем действовать совместно с ними. Мы не собираемся ставить под угрозу имеющуюся у США информацию", - заявил он.

По его словам, США пытаются разъяснить другим странам "риски, связанные с использованием технологий Huawei", чтобы эти страны смогли "принять разумное решение".

Напомним, Минюст США выдвинул официальные обвинения в отношении Huawei. Китайскую компанию обвинили в краже коммерческой тайны, а ее финдиректора Мэн Ваньчжоу - в совершении банковского мошенничества.

 

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Теги: США, Китай, шпионаж, Huawei, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rangol    21.02.2019, 19:33
Оценка:  0
Rangol
Капец теперь Порошенко по любому, или от США или от Китая
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