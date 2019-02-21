Помпео: Мы стоим на пороге освобождения Сирии

До момента, когда "последний дюйм территории" будет освобожден от ИГИЛ может пройти всего несколько часов.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о близком освобождении Сирии от ИГИЛ, а также подтвердил, что решение Трампа о выводе американских войск остается в силе. Об этом он заявил в четверг, 21 февраля, в интервью телеканалу Fox Business News.

"Тактическое решение президента Трампа о выводе из Сирии двух тысяч военнослужащих остается в силе. Мы сейчас стоим буквально на пороге. Возможно, лишь часы отделяют нас от момента, когда будет освобожден последний квадратный дюйм территории, находящейся в Сирии под контролем ИГИЛ", - сказал Помпео.

Он также отметил, что США по-прежнему будут заниматься проблемой ИГИЛ, "но тактика в Сирии изменилась".

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над группировкой ИГИЛ в Сирии достигнута. Сейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

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