Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Приговор Манафорту вынесут 8 марта

Комментариев: 0
В августе 2018 года суд признал политтехнолога виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера.
Полу Манафорту вынесут приговор по делу о финансовых махинациях
Полу Манафорту вынесут приговор по делу о финансовых махинациях
 
Суд в штате Вирджиния 8 марта вынесет приговор бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту по обвинению в финансовых махинациях. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщило издание Politico.
 
Отмечается, что в постановлении федерального судьи изложен план вынесения приговора Манафорту, которого в августе 2018 года суд в Виргинии признал виновным по восьми пунктам обвинения.
 
Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендовал суду лишить Манафорта свободы на срок от 19 до 24 лет. Он уверен, что из-за действий политтехнолога правительство США и различные финучреждения лишились миллионов долларов.
 
Напомним, 13 марта Манафорт ожидает вынесения приговора в округе Колумбия по делу о нарушении сделки со следствием. Суд пришел к выводу, что он лгал сотрудникам ФБР, офиса спецпрокурора и членам большого жюри "по вопросам, которые были существенными для расследования".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, суд, приговор, Пол Манафорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь