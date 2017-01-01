Эрдоган и Трамп обсудили уход США из Сирии

Лидеры стран договорились об осуществлении вывода американских войск с территории Сирии при соблюдении обоюдных интересов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели в четверг, 21 февраля, телефонный разговор, во время которого обсудили события в Сирии и вывод из страны войск США. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

В ходе переговоров Эрдоган и Трамп "обсудили последние события в Сирии, отметив важность поддержки политического процесса в этой стране, а также решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма".

Отмечается, что президент Турции подтвердил приверженность сотрудничеству с Вашингтоном.

Эрдоган и Трамп договорились об осуществлении вывода войск США из Сирии "при соблюдении интересов обеих сторон".

Также лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости расширения двусторонних экономических связей и доведения товарооборота Турции и США до 75 миллиардов долларов.

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