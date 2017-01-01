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Эрдоган и Трамп обсудили уход США из Сирии

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Лидеры стран договорились об осуществлении вывода американских войск с территории Сирии при соблюдении обоюдных интересов.
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели в четверг, 21 февраля, телефонный разговор, во время которого обсудили события в Сирии и вывод из страны войск США. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
 
В ходе переговоров Эрдоган и Трамп "обсудили последние события в Сирии, отметив важность поддержки политического процесса в этой стране, а также решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма".
 
Отмечается, что президент Турции подтвердил приверженность сотрудничеству с Вашингтоном.
 
Эрдоган и Трамп договорились об осуществлении вывода войск США из Сирии "при соблюдении интересов обеих сторон".
 
Также лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости расширения двусторонних экономических связей и доведения товарооборота Турции и США до 75 миллиардов долларов.
 
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает в ближайшее время на выполнение обещания Трампа о выводе войск США из Сирии.
 
Напомним, глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел сообщил, что пока Пентагон вывозит военную технику из Сирии, а срок вывода американских военных исчисляется неделями.
Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. Позже он уточнил, что это будет не скоро.

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Теги: США, Турция, Сирия, разговор, переговоры, Трамп, Дональд Трамп, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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