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Возле Ракки нашли массовое захоронение жертв ИГ

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В братских могилах в районе сирийской деревни аль-Фухейха захоронены не менее 3,5 тысячи человек.
Руины Ракки
Руины Ракки

Вблизи сирийского города Ракка обнаружены массовые захоронения жертв "Исламского государства". Об этом в четверг, 21 февраля, сообщило AFP.

Напомним, Ракка была столицей ИГ с 2014 года. В октябре 2017 года город был освобожден Сирийскими демократическими силами при поддержке коалиции во главе с США. 

Отмечается, что первые сообщения о массовых захоронениях в этом районе появились вскоре после отступления ИГ. Более чем через год стало известно о братских могилах в районе деревни аль-Фухейха.

Возле населенного пункта есть как одиночные захоронения, так и братские могилы, в которых лежат по несколько сотен тел. По минимальным оценкам, близ аль-Фухейха закопаны 3,5 тысячи человек.

Несколько сотен тел уже выкопаны сотрудниками гражданской обороны. Погибшие перевозятся для захоронения на кладбища.

Предполагается, что в этом районе могут быть захоронены иностранные заложники "Исламского государства", в том числе американский журналист Джеймс Фоули и волонтер Кайла Мюллер. 

В Ираке нашли более 200 захоронений жертв ИГИЛ

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Теги: Сирия, могилы, жертвы, захоронение, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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