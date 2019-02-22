США оставят в Сирии около 200 военных - Белый дом

На данный момент на территории республики располагается двухтысячный американский контингент.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг, 21 февраля, что США оставят в Сирии около 200 военных на некоторое время. Об этом сообщило агентство Reuters

"Небольшая миротворческая группа около 200 человек останется в Сирии на некоторое время", - отметила спикер.

Подобный шаг Сандерс объяснила "защитой мира" в республике. Как отмечает агентство, решение было объявлено после того, как Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, в декабре 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных . Позже он уточнил, что это будет не скоро.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел сообщил 10 февраля, что пока Пентагон вывозит военную технику из Сирии , а срок вывода американских военных исчисляется неделями.

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