Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США оставят в Сирии около 200 военных - Белый дом

Комментариев: 1
На данный момент на территории республики располагается двухтысячный американский контингент.
Американские военные (архивное фото)
Американские военные (архивное фото)
 
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг, 21 февраля, что США оставят в Сирии около 200 военных на некоторое время. Об этом сообщило агентство Reuters.
 
"Небольшая миротворческая группа около 200 человек останется в Сирии на некоторое время", - отметила спикер.
 
Подобный шаг Сандерс объяснила "защитой мира" в республике. Как отмечает агентство, решение было объявлено после того, как Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 
 
Напомним, в декабре 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. Позже он уточнил, что это будет не скоро.
 
 
Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел сообщил 10 февраля, что пока Пентагон вывозит военную технику из Сирии, а срок вывода американских военных исчисляется неделями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Сирия, военные, войска
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    22.02.2019, 04:15
Оценка:  0
Boxerogos
200 в виде"груза 200"?Феерично!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь