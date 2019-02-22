США оставят в Сирии около 200 военных - Белый дом
На данный момент на территории республики располагается двухтысячный американский контингент.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг, 21 февраля, что США оставят в Сирии около 200 военных на некоторое время. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Небольшая миротворческая группа около 200 человек останется в Сирии на некоторое время", - отметила спикер.
Подобный шаг Сандерс объяснила "защитой мира" в республике. Как отмечает агентство, решение было объявлено после того, как Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, в декабре 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. Позже он уточнил, что это будет не скоро.
Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел сообщил 10 февраля, что пока Пентагон вывозит военную технику из Сирии, а срок вывода американских военных исчисляется неделями.
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