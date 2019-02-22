Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гуайдо опубликовал свой первый указ

Комментариев: 1
Лидер венесуэльской оппозиции разрешил въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и распорядился открыть границу с Бразилией.
Хуан Гуайдо подписал первый указ
Хуан Гуайдо подписал первый указ

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны, в четверг, 21 февраля, опубликовал указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Венесуэлу. Текст документа за номером 001 он опубликовал в Twitter.

"Как главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, я вновь подтверждаю разрешение на въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю отдельным подразделениям ВС действовать согласно этому разрешению", - говорится в указе.

Этим же указом Гуайдо отменил приказ Николаса Мадуро о закрытии сухопутной границы с Бразилией и оставил в силе и без изменений отношения с Арубой, Бонэйром и Кюрасао, которые Мадуро намерен пересмотреть.

Также лидер оппозиции подтвердил гарантии для тех военнослужащих, которые перейдут на сторону его правительства.

 
Ранее Мадуро объявил, что закрывает сухопутную границу с Бразилией. Он не исключил, что аналогичные меры будут приняты и в отношении границы с Колумбией.
 
В среду, 20 февраля, венесуэльские власти объявили о закрытии морской и воздушной границы с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов.
 
Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ЕС и ряд других стран региона и мира.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Бразилия, граница, Венесуэла, указ, Гуманитарная помощь, Мадуро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
VSHIVANKA    22.02.2019, 06:01
Оценка:  0
VSHIVANKA
ОН СЛУЧАЙНО НЕ СЫН БЫВШЕГО ЧЁРНОГО ХОЗЯИНА ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ ?
УЖ БОЛЬНО ПОХОЖ ....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь