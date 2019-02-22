Гуайдо опубликовал свой первый указ
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны, в четверг, 21 февраля, опубликовал указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Венесуэлу. Текст документа за номером 001 он опубликовал в Twitter.
"Как главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, я вновь подтверждаю разрешение на въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю отдельным подразделениям ВС действовать согласно этому разрешению", - говорится в указе.
Этим же указом Гуайдо отменил приказ Николаса Мадуро о закрытии сухопутной границы с Бразилией и оставил в силе и без изменений отношения с Арубой, Бонэйром и Кюрасао, которые Мадуро намерен пересмотреть.
Также лидер оппозиции подтвердил гарантии для тех военнослужащих, которые перейдут на сторону его правительства.
#21Feb Decreto presidencial para autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria, apertura de toda nuestra frontera, mantenimiento de relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire, adem'as de garant'ias y reconocimiento para miembros de la #FANB que cumplan este mandado y la constituci'on. pic.twitter.com/OTHZN8iEhW— Juan Guaid'o (@jguaido) 22 февраля 2019 г.
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