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Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 176 человек

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В результате инцидента без вести пропавшими считаются 134 человека. Поисковые работы продолжаются.
Последствия прорыва дамбы в Бразилии
Последствия прорыва дамбы в Бразилии
 
Число погибших при прорыве дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 176 человек. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщил портал Globo.
 
Отмечается, что на данный момент опознаны все 176 жертв трагедии. Пропавшими без вести остаются 134 человека. 
 
Напомним, 25 января в штате Минас-Жерайс произошел прорыв плотины с отходами металлургической промышленности. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. 
 
Восемь сотрудников компании были арестованы по подозрению в несоблюдении техники безопасности.
 

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Теги: Бразилия, жертвы, погибли, дамба, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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