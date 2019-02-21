Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 176 человек

В результате инцидента без вести пропавшими считаются 134 человека. Поисковые работы продолжаются.

Число погибших при прорыве дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 176 человек. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщил портал Число погибших при прорыве дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 176 человек. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщил портал Globo

Отмечается, что на данный момент опознаны все 176 жертв трагедии. Пропавшими без вести остаются 134 человека.

Напомним, 25 января в штате Минас-Жерайс произошел прорыв плотины с отходами металлургической промышленности. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Восемь сотрудников компании были арестованы по подозрению в несоблюдении техники безопасности. Ранее сообщалось о 169 жертвах

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