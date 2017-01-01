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Пожар в Бангладеш: число погибших возросло до 110 человек

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Число погибших на пожаре в жилых домах Дакки возросло до 110 человек, еще около полусотни людей травмированы.

В Бангладеш число погибших в результате пожара в жилых домах Дакки возросло до 110 человек, еще около полусотни людей травмированы. Пожар произошел в старой части города, сообщает ТСН.

Указано, что в целом огонь уничтожил пять жилых домов.

Как уточнили местные власти, десятки людей попали в ловушку в многоквартирных домах, которые использовались также как хранилища химических веществ.

Ранее сообщалось о как минимум 81 погибшем на пожаре в Бангладеш.

Напомним, жилой дом в Бангладеш загорелся 20 февраля около 18:30 по Киеву. Затем огонь перекинулся на еще четыре сооружения.

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Теги: Бангладеш, видео, дом, огонь, пожар, жертвы, погибшие, возгорание
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Источник: korrespondent.net

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