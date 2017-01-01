Пожар в Бангладеш: число погибших возросло до 110 человек
Число погибших на пожаре в жилых домах Дакки возросло до 110 человек, еще около полусотни людей травмированы.
В Бангладеш число погибших в результате пожара в жилых домах Дакки возросло до 110 человек, еще около полусотни людей травмированы. Пожар произошел в старой части города, сообщает ТСН.
Указано, что в целом огонь уничтожил пять жилых домов.
Как уточнили местные власти, десятки людей попали в ловушку в многоквартирных домах, которые использовались также как хранилища химических веществ.
Ранее сообщалось о как минимум 81 погибшем на пожаре в Бангладеш.
Напомним, жилой дом в Бангладеш загорелся 20 февраля около 18:30 по Киеву. Затем огонь перекинулся на еще четыре сооружения.
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