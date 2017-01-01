Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Аргентине два круизных лайнера столкнулись в порту

Комментариев: 0
Лайнер Оркестр, направлявшийся в Рио-де-Жанейро, столкнулся с круизным судном Симфония, пришвартованным в порту Буэнос-Айреса.

В Аргентине два круизных лайнера столкнулись в порту столицы страны Буэнос-Айресе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил телеканал Todo Noticias.

В частности, указано, что лайнер Оркестр, направлявшийся в Рио-де-Жанейро, столкнулся с круизным судном Симфония, пришвартованным в порту. Известно, что в результате столкновения корпуса судов были повреждены.

Сейчас военно-морская префектура Аргентины расследует причины столкновения. При этом порт продолжает работать в обычном режиме.

Ранее мощный взрыв прогремел в венесуэльском порту Ла-Гуайра.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму затонул буксир, зашедший в порт Керчи из-за непогоды.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Аргентина, столкновение, видео, судно, корабль, корабли, авария, лайнер, круиз, порт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь