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Массовое отравление в элитном ресторане Испании: есть жертвы

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В результате отравления 29 человек попали в больницу, одну из пострадавших спасти не удалось.
После ужина в ресторане погибла женщина
После ужина в ресторане погибла женщина
restoranoved.ru

В одном из элитных ресторанов испанской Валенсии произошло массовое отравление. В результате 29 человек попали в больницу, одну из пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщили в эфире телеканала 1+1.

Одна из женщин ушла из жизни на утро следующего дня после отравления. В тот вечер она вместе с семьей заказала блюдо с грибами. Именно они и стали причиной смертельной интоксикации. Полиция предполагает, что яд мог попасть к грибам вследствие их неправильного приготовления. У других жертв состояние также тяжелое.

В общем, в тот вечер в ресторане ели 75 человек. В случае с отравлением заведение в Валенсии имел успешную репутацию, на его счету была даже Мишленовская звезда. Владелец официально извинился перед семьями пострадавших. Пока идет расследование, ресторатор объявил о немедленном закрытии ресторана.

Как сообщалось, в Индии от отравления алкоголем погибли десятки человек. В штате Уттар-Прадеш погибли 26 человек, а в соседнем штате Уттаракханд – скончались 13 человек. Самодельный алкоголь содержал токсичный метанол.

Напомним, на круизном лайнере почти 300 человек заразились кишечной инфекцией. В Карибском море почти 300 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера заразились кишечной инфекцией.

 

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Теги: Испания, смерть, грибы, ресторан, отравление
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Источник: korrespondent.net

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