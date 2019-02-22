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В Индии 17 человек умерли от отравления спиртным

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По меньшей мере, 17 человек умерли от отравления некачественным алкоголем в штате Ассам на северо-востоке Индии.
Не менее 40 человек в Индии находятся в критическом состоянии
Не менее 40 человек в Индии находятся в критическом состоянии

В Индии, по меньшей мере, 17 человек умерли от отравления некачественным алкоголем в штате Ассам на северо-востоке страны. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает Reuters.

По данным местных властей, еще не менее 40 человек находятся в критическом состоянии.

Указано, что работники употребляли спиртные напитки, отмечая получение зарплаты.

Как известно, в начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.

Случаи отравления алкоголем в Индии являются не редкими. Многие жители не могут себе позволить лицензированные напитки и часто покупают нелегальное спиртное, куда добавляют химические вещества, в том числе и для повышения потенции.

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Теги: алкоголь, смерть, Индия, гибель, спиртное, алкогольные напитки, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BROKER666    22.02.2019, 12:08
Оценка:  0
BROKER666
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