В Индии 17 человек умерли от отравления спиртным

По меньшей мере, 17 человек умерли от отравления некачественным алкоголем в штате Ассам на северо-востоке Индии.

Не менее 40 человек в Индии находятся в критическом состоянии

В Индии, по меньшей мере, 17 человек умерли от отравления некачественным алкоголем в штате Ассам на северо-востоке страны. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает Reuters.

По данным местных властей, еще не менее 40 человек находятся в критическом состоянии.

Указано, что работники употребляли спиртные напитки, отмечая получение зарплаты.

Как известно, в начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.

Случаи отравления алкоголем в Индии являются не редкими. Многие жители не могут себе позволить лицензированные напитки и часто покупают нелегальное спиртное, куда добавляют химические вещества, в том числе и для повышения потенции.

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