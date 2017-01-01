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В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,5

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Мощные подземные толчки были зафиксированы в 115 километрах к юго-востоку от города Палора.
Очаг землетрясения залегал на глубине 132 километра
Очаг землетрясения залегал на глубине 132 километра
USGS

На востоке Эквадора произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в пятницу, 22 февраля.

Подземные толчки были зафиксированы в 10:17 пятницы по времени UTC (12.17 по Киеву) в 115 километрах к юго-востоку от города Палора в Эквадоре.

Очаг землетрясения залегал на глубине 132 километра. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

Примерно через полчаса в Эквадоре произошло еще одно землетрясение – магнитудой 5,5. Эпицентр располагался в 15 километрах к юго-востоку от города Дуран. Очаг залегал на глубине 82 километров.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Японии на острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера. Пострадали не менее четырех человек.

Также на этой неделе зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на западе Турции – в 148 км к северо-западу от города Измир.

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Теги: Землетрясения, Эквадор, магнитуда, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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