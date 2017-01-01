В Швеции похитителя королевских регалий приговорили к 4,5 годам

Суд в Швеции приговорил 22-летнего похитителя похоронных регалий короля Карла IX к 4,5 годам тюрьмы.

В Швеции суд в Эскильстуне приговорил 22-летнего похитителя похоронных регалий короля Карла IX к 4,5 годам тюрьмы. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает радиостанция Sveriges Radio.

Ранее подсудимый признал свою вину после того, как следы его ДНК были обнаружены на похищенных предметах.

Две королевские короны и державы были украдены в конце июля 2018 года с собора Стренгнес вблизи Стокгольма. Похититель разбил витрину, в которой хранились регалии, после чего скрылся на лодке. Предметы были найдены 5 февраля: неизвестный подбросил их в мусорный контейнер в пригороде Стокгольма Окерсберге.

Известно, что по делу о краже проходит еще два человека, один из них, вероятно, подбросил корону и державы в мусорный контейнер. Он обвиняется в хранении краденого.

Напомним, в 2015 году артист Геннадий Хазанов подарил президенту России Владимиру Путину копию императорской короны.

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