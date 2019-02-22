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Лукашенко заявил о совместном с РФ ответе в случае размещения в Европе ракет США

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У северных соседей Украины опасения о возможном размещении в Европе ракет средней и меньшей дальности.
Лукашенко заявил, что верит в то, что Россия не нарушала ДРСМД
Лукашенко заявил, что верит в то, что Россия не нарушала ДРСМД
belta.by

Президент Белоруси Александр Лукашенко высказывает опасения о возможном размещении в Европе американских ракет в связи с ситуацией вокруг выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает беларусское агентство Белта.

Лукашенко заявил, что верит в то, что Россия не нарушала ДРСМД и подчеркнул что разрыв договора - “это катастрофа, особенно для нас“.

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“Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом - сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией об ответных мерах“, - заявил Лукашенко.

Как сообщалось, 4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление исполнения ДРСМД. По его словам, среди разных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ Новатор 9М729, которая позволяет запускать крылатые ракеты на чрезмерные расстояния, запрещенные договором. Теперь в США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 

Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого вернулся к главной теме прошлогоднего обращения - перевооружению армии и созданию новых образцов стратегического оружия.

В этот раз заявление Путина было адресовано прямо США, которые он обвинил в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В ответ в НАТО заявили о неприемлемости заявления президента РФ о том, что российские ракеты могут быть нацелены на страны альянса после выхода США из ДРСМД в случае размещения американского вооружения в Европе.

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Теги: США, ракеты, Беларусь, Россия, Лукашенко, ДРСМД
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Комментариев (3)
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Peyot    22.02.2019, 15:02
Оценка:  -2
Peyot
да уже могут себе в анус засунуть свое беспокойство и спокойно принять что ядерные ракеты НАТО будут по всей гарнице рф с Украиной Польшей и странами Балтии!!!
Boxerogos    22.02.2019, 14:38
Оценка:  -4
Boxerogos
Ядерные ракеты РВСН должны присутствовать на Кубе.Это уравняет шансы.
WTF2wtf    22.02.2019, 15:27
Оценка:  0
WTF2wtf
Конченое украинобко многостаночное уже "кубинцем" заделалось?
Готов рать свой зад на фашистский крест за Путина в любой точке мира, больное?
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